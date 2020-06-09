Новую дальнобойную винтовку передадут на испытания силовым ведомствам до конца года

Москва, 9 июня. В течение 2020 года российские силовые структуры возьмут на испытания крупнокалиберную снайперскую винтовку ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac. Об этом во вторник сообщил представитель выпускающей винтовки под брендом ORSIS компании ООО «Промтехнология».

Новую дальнобойную винтовку передадут на испытания практически всем силовым ведомствам в ближайшее время, отметил представитель компании, высказав мнение, что это произойдет «даже в этом году». Он подчеркнул, что ORSIS-CT20 прошла этап предварительных заводских испытаний, винтовка готова к эксплуатации. В настоящее время она находится на этапе согласования государственных испытаний, отметили в ORSIS.

«Мы считаем, что наш текущий модельный ряд покрывает весь спектр задач на гражданском рынке и среди силовых структур. У нас есть изделия для эффективной стрельбы до 1 км, до 2 км и 2-2,5 км. Многолетний практический опыт и постоянные консультации с заказчиками из РФ и мирового рынка показывают, что практическая необходимость в увеличении дальности стрельбы отсутствует», — цитирует представителя компании ТАСС.

Патрон .375 CheyTac отличается высокой кинетической энергией на дальних дистанциях, некоторые типы пуль сохраняют сверхзвуковую скорость на дистанции более 2 км и остаются эффективными на дальности до 2,7 км.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что Вооруженные силы России с начала 2020 года получили в общей сложности более 750 образцов новейшего, модернизированного вооружения.

По его словам, в ВС России с начала года поступили 58 самолетов и вертолетов, свыше 40 боевых бронированных машин и около 500 многоцелевых автомобилей. Армия также получила 75 комплексов с беспилотными летательными аппаратами.