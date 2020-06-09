Адвокат назвал несколько признаков взлома аккаунта в Интернете

Москва, 9 июня. Существует несколько способов понять, что ваш аккаунт в социальных сетях или электронной почте взломан. Об этом рассказал управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов.

В течение нескольких лет основные признаки мошеннических действий неизменны, отмечает он. При первом подозрении на взлом пользователю стоит проверить приходящие счета за последний месяц. При наличии подозрительных выплат или неизвестных покупок на различные суммы, необходима полная проверка устройства, считает Бишенов.

При этом вторым признаком взлома является проверка привычных счетов от приложений банков и ЖКХ. В том случае, если квитанции не приходят, или поступают с задержкой, то личные кабинеты уже могли сменить своего хозяина. Третьим признаком является появление новых друзей в аккаунте, которых вы не добавляли, а также история посещения подозрительных страниц и приложений. При этом самым очевидным признаком взлома называется смена пароля от аккаунта, пишет агентство экономической информации «Прайм».

Адвокат советует при наличии признаков взлома сменить все доступные пароли. Если были обнаружены подозрительные транзакции, необходимо немедленно обратиться в банк. В том случае, если же целью злоумышленников является список ваших друзей, необходимо как можно быстрее предупредить их о возможных мошеннических действиях.