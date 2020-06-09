Ефремову грозит до 7 лет колонии за пьяное ДТП в центре столицы. ФАН-ТВ

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов может отправиться на семь лет в колонию после пьяного ДТП, устроенного им на Смоленской площади в Москве, напротив здания МИД РФ.

Авария на Смоленской площади произошла вечером 8 июня. Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился Ефремов, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб протаранил небольшой торговый грузовик, которым управлял 58-летний Сергей Захаров.

Сам актер не пострадал. Захарова же в крайне тяжелом состоянии госпитализировали. По данным источника ФАН, у него множественные переломы, включая травму позвоночника.

Уже по первым видео с места аварии, которые публиковали очевидцы в соцсетях, стало понятно, что Ефремов был сильно пьян. С трудом передвигаясь, он, тем не менее, с беспокойством спросил у окружающих: «Точно никто не умер?». Чуть позже представитель московского управления МВД РФ сообщил журналистам, что медицинское освидетельствование подтвердило, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения.

Сам виновник аварии не стал отрицать свою вину. Видео, опубликованное телеканалом RT, было сделано после аварии. На кадрах отчетливо видно, что актер с трудом говорит и стоит на ногах. Он перебивает речь полицейского и заявляет: «Я виноват». На вопрос правоохранителя: «Вы выпили?», актер признается: «Да».

МВД РФ возбудило в отношении Ефремова уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Актеру грозит до семи лет лишения свободы.

По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, лечить Ефремова от пьянства уже поздно. Парламентарий потребовал реального срока для артиста за «пьяный ужас», который тот устроил на улицах Москвы.

«Плевать, что он известный актер. Лишить его всех ролей и званий. И отправить на Колыму прорубать ледоколом дороги. Чтобы он не смог откупиться или кого-то подмазать. Ефремов должен сесть», — подчеркнул депутат.

Мнение Милонова разделяет и его коллега по Госдуме Сергей Вострецов. В беседе с ФАН парламентарий подчеркну, что «правила и закон для всех едины, наказание должно быть невозвратимым». По словам депутата, социальный статус нарушителя закона не имеет значения.