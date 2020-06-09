Никита Ефремов прокомментировал устроенное его отцом ДТП

Москва, 9 июня. Актер Никита Ефремов отреагировал на устроенное в центре Москвы его отцом, заслуженным артистом РФ Михаилом Ефремовым ДТП.

«Это очень большая трагедия. Я сам нахожусь на эмоциях, мне эта вся ситуация больно отзывается», — отметил актер, попросив понять его.

От дальнейших комментариев Никита Ефремов отказался.

Авария с участием актера произошла в понедельник вечером. Автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Актер не пострадал, но водитель второй машины получил серьезные травмы и был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии.

Экспертиза подтвердила, что Ефремов в момент ДТП был сильно пьян. По словам очевидцев, после аварии он с трудом ходил и разговаривал. Актер заявил, что не помнит момент ДТП. Когда его спросили, как он оказался на встречной полосе, Ефремов объяснил, что «обгонял».

Кроме того, Ефремов заявил, что готов оказать материальную помощь пострадавшему водителю.

«Я его вылечу. У меня денег (много)», — заявил актер.

О резонансном ДТП уже высказался депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий требует реального срока для актера, который «устроил пьяный ужас» на улицах Москвы.

«Мы понимали, что человек болен. Я уже требовал сдать Ефремова в ЛТП на принудительное лечение от пьянки. Но решили ничего не делать. Теперь он устроил пьяный ужас. Лечить поздно. Только тюрьма», — заявил Милонов.

Депутат подчеркнул, что жалеть актера нельзя, ведь тот будучи сильно пьяным «мог выключиться за рулем и влететь в пешеходов». По мнению Милонова, Ефремову теперь путь в кино должен быть закрыт, а тот, кто будет его снимать — «спонсирует его пьяные покатушки».