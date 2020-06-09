Ивлеева призналась, что управляет машиной подвыпившая

Москва, 9 июня. Телеведущая и блогер Настя Ивлеева призналась, что управляет автомобилем после употребления шампанского.

В понедельник Ивлеева отметила свой новый рекорд: в Instagram на нее подписались 17 млн человек. Звезда организовала масштабную вечеринку, которой она похвасталась в соцсети. В красивом платье вместе с друзьями Ивлеева устроила салют, а после отправилась за рулем домой, продолжая вести трансляцию из автомобиля.

Подписчики осудили блогера за правонарушение, и Ивлеева решила их успокоить, записав видеообращение, передает Пятый канал.

«Мне в директ написали, что «ты же была с шампанским, а сейчас ты за рулем». Господа, буквально один глоток сделала за салютик, за победу, и поехала домой. <…> Я ж не дура, мне 29 лет, я понимаю, что делаю», — заявила она.

Отметим, вечером в понедельник заслуженный артист РФ Михаил Ефремов устроил страшное ДТП в центре Москвы напротив здания МИД РФ. Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился актер, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб протаранил небольшой торговый грузовик, которым управлял 58-летний Сергей Захаров.

Ефремов не пострадал, а Захарова госпитализировали с многочисленными переломами в крайне тяжелом состоянии. При этом Ефремов был сильно пьян. После аварии он находился в невменяемом состоянии.

Свою вину артист отрицать не стал, подтвердив полицейским, что он выпил. Видео задержания опубликовал телеканал RT.