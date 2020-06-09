Депутаты бундестага сочли неприемлемыми новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Берлин, 9 июня. Экстерриториальные санкции США, принимаемые в отношении газопровода «Северный поток — 2», неприемлемы и если подобное преследование проекта не прекратится, власти Германии будут вынуждены разработать ответные меры. Об этом сообщили депутаты бундестага.

Законопроект об ограничительных мерах против «Северного потока — 2» ранее был внесен в Сенат США. Документ предусматривает санкции против компаний, которые страхуют корабли, работающие на прокладке газопровода. Как пояснил глава комитета бундестага по экономическим делам и энергетике Клаус Эрнст, данный жест в Берлине не могут воспринимать как дружественный. По его мнению, это посягательство на суверенитет Германии, так и всего Евросоюза.

«Если это не прекратится, то, чтобы защитить себя, мы будем должны рассмотреть серьезные меры. Например, штрафные тарифы для американского природного газа», — предупредил он в интервью газете «Известия».

В свою очередь депутат от социал-демократической партии Германии Тимон Греммельс отметил, что очередные ограничительные меры, обсуждаемые Вашингтоном, говорят о том, что США считают Россию не способной закончить проект самостоятельно. Однако это совершенно не так. Греммельс отмечает, что Германия со своей стороны намерена наблюдать и поддерживать завершение возведения газопровода.

Депутат от Свободной демократической партии Германии Мартин Нойманн при этом добавил, что правительство страны наоборот должно поддерживать компании, занимающиеся строительством. Он также призвал страны Евросоюза активнее участвовать в обсуждении сложившейся ситуации.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода от побережья РФ через Балтийское море до ФРГ. Его мощность составит 55 млрд кубометров газа ежегодно. Большинство европейских государств поддерживают проект, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках газа. В то же время Вашингтон пытается помешать завершению строительства газопровода так как желает продавать странам ЕС собственный сжиженный природный газ.