Татьяна Тарасова высказалась о Марате Башарове

Москва, 9 июня. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о своем отношении к актеру Марату Башарову, отметив, что не прощает «грязные и подлые поступки».

Тарасова дала интервью, в котором вспомнила период работы в теле-шоу «Ледниковый период». Тренер заявила, что не понимает, как с Башаровым можно разговаривать и подчеркнула, что «руки не подаст» актеру.

«Ну как можно нормально разговаривать с Маратом Башаровым? То, что он избил свою супругу, — низость и подлость… Поверьте, я ему больше руки не подам. Да, талантливый человек, но грязные и подлые поступки я не прощаю. И он прекрасно знает об этом. Я уже не в том возрасте, чтобы угождать и молчать. Да и с детства говорила то, что считала нужным. Правда всегда у меня была в почете», — приводит слова Тарасовой портал bb.lv.

Ранее в эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир» бывшая жена Башарова Елизавета Шевыркова рассказала о домашнем насилии со стороны актера четыре года назад. По ее словам, тогда она приехала к супругу в Германию, у него были гастроли. Конфликт разгорелся, когда Башаров злоупотребил алкоголем. До этого момента, отметила Шевыркова, «все было как в сказке».

Шевыркова сообщила, что супруг неоднократно поднимал на нее руку. Случай в Германии запомнился ей особенно. Башаров вернулся сильно подвыпивший «к пяти утра» и начал оказывать на супругу психологическое давление, заявляя, что любит не ее, а другую.

«Я взяла стакан воды и облила его. Это была, наверное, моя роковая ошибка в тот момент, потому что я увидела не Марата, а какой-то ужас перед собой. Он начал меня душить. Мне помогло то, что кровать разделилась, так как была не цельная, и я проскользнула и убежала в другую комнату», — рассказала экс-супруга актера.

После этого случая Башаров просил прощения, обещал, что такое не повторится. Однако после рождения сына Башаров, по ее словам, сорвался и сломал жене палец на глазах у ребенка.