Ефремов пообещал вылечить пострадавшего в ДТП водителя

Москва, 9 июня. Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в нетрезвом виде на Смоленской площади в Москве, прокомментировал этот инцидент. Он заявил, что готов оказать материальную помощь пострадавшему водителю.

Авария произошла в понедельник вечером. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. Актер не пострадал, но водитель второй машины получил серьезные травмы и был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Экспертиза подтвердила, что Ефремов в момент ДТП был сильно пьян. По словам очевидцев, после аварии актер с трудом ходил и разговаривал.

«Я понимаю, что ударился в машину», — ответил Ефремов на вопрос корреспондента РЕН ТВ о ДТП.

Кроме того, актер пообещал помочь пострадавшему водителю.

«Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег (много)», — заявил актер.

Он добавил, что момент ДТП не помнит. Когда его спросили, как он оказался на встречной полосе, Ефремов объяснил, что «обгонял».

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», пишет газета «Известия». Депутат Государственной Думы Сергей Вострецов уже выступил с заявлением, в котором потребовал наказать Ефремова за пьяную езду по всей строгости закона.