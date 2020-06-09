Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little big

Москва, 9 июня. Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little big Дмитрием Красиловым. Роликом она поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

В начале видео Рудковская разговаривает со своим мужем Евгением Плющенко по телефону. Тот говорит, что пришлет супруге партнера по танцам, которым оказывается Красилов. Далее «Пухляш» приходит в дом к Рудковской, представляясь танцором. При этом сын продюсера прямо говорит, что не верит ему, а сама она удивляется.

«Да ты вообще не из этой оперы!» — говорит Александр Плющенко.

В ответ Красилов возразил и начал танцевать под композицию Boss Bitch. Впоследствии к танцору присоединилась Рудковская, а Александр Плющенко закрыл лицо руками.

Подписчики порадовались за Рудковскую, отметив пластику танцоров.

«Если ваша вечеринка не похожа на это, то даже не думайте меня приглашать», — написала одна из комментаторов.

«Такой пластичный дуэт, это круто», — удивилась подписчица Рудковской.

Ранее Красилов станцевал в эфире телешоу «Вечерний Ургант» и рассказал зрителям, как начал заниматься танцами. Артист импровизировал под музыку из заставок разных шоу Первого канала. В разговоре с телеведущим Иваном Ургантом он рассказал, что начал заниматься танцами с восьми лет благодаря маме.

«Мы пришли на прослушивание. Очередь была настолько большая, что я не выдержал и сказал: «Мам, все, пойдем домой». На это она нашла идеальный аргумент, ради которого я остался. Она мне сказала, вот сейчас зайдешь туда, сделаешь все, что тебе скажет тетя, выйдешь, пойдем домой и я куплю тебе мороженое. Все! Дима ждет, делает все, что угодно», — сообщил артист.

По словам Красилова, занятиям хореографией он посвятил 18 лет.