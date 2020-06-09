Фадеев назвал мерзкими воспоминания о группе Serebro

Москва, 9 июня. Продюсер Максим Фадеев заявил о мерзких воспоминаниях от работы над группой Serebro.

Фадеев на своей странице в Instagram опубликовал клип Маши Вебер на песню «На ветру». При этом к послу он добавил подпись:

«Слава Богу, что теперь я могу позволить себе писать песни тому, кому я хочу, и когда я хочу. Ура!».

Одна из поклонниц написала в комментариях к видео, что Фадеев очень талантливый и попросила «вернуть группу «Серебро».

«Серебро» не будет никогда! Для меня это самые болезненные и мерзкие воспоминания! Будет что-то другое!» — ответил Фадеев.

В прошлом году Фадеев сделал ряд громких заявлений — сперва он распустил группу Serebro, а затем расторг контракты с артистами лейбла MALFA. В интервью он признался, что устал от неблагодарных артистов, которые пользуются его талантом, и пообещал больше никогда не связываться с перспективными звездами шоу-бизнеса.

Значительно позднее певица Ольга Серябкина призналась, что инициатором разрыва ее сотрудничества с лейблом MALFA стал его основатель — Фадеев. Многие были уверены, что продюсер так легко не расстанется со своим любимым проектом MOLLY. Известно, что между ним и певицей были крепкие дружеские отношения.

Однако, по словам Серябкиной, именно Фадеев настоял на ее уходе из лейбла. 35-летняя бывшая солистка Serebro еще в феврале решила отказаться от псевдонима MOLLY и выступать под настоящей фамилией.