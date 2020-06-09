Против актера Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП в центре Москвы

Москва, 9 июня. Актер Михаил Ефремов стал фигурантом уголовного дела после ДТП на Смоленской площади в Москве. Как сообщается, ему грозит до семи лет лишения свободы.

«В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Данная статья предусматривает наказание сроком до семи лет тюрьмы.

Напомним, что ДТП произошло в понедельник вечером на Смоленской площади. Автомобиль, которым управлял актер Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в грузовую машину. Актер при аварии не пострадал, но водитель второй машины получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в НИИ им. Склифосовского. В ГУ МВД подтвердили, что Ефремов в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.