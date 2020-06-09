Истребитель пятого поколения F-35A совершил жесткую посадку в США

Вашингтон, 9 июня. Истребитель пятого поколения F-35A Lightning II совершил жесткую посадку на расположенной в штате Юта авиабазе ВВС США Хилл. Об этом в понедельник сообщила телекомпания ABC.

По данным СМИ, около 10.45 по местному времени (19.45 по Москве) после контакта с землей сломалось шасси самолета. Летчик смог покинуть истребитель, в настоящее время он проходит медосмотр. Взлетно-посадочная полоса временно приостановила работу, сообщает телекомпания, ведется расследование инцидента.

Аналогичный истребитель 20 мая потерпел крушение при заходе на посадку на авиабазе Эглин во Флориде. В момент происшествия пилот выполнял ночной учебный полет.

Еще один инцидент произошел на базе Эглин 15 мая — тогда многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor потерпел крушение в 20 километрах к северо-востоку от базы во время учебного полета. Пилоту тоже удалось катапультироваться, он был госпитализирован.