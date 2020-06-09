Рогозина возмутили насмешки со стороны США после полета Crew Dragon

Москва, 9 июня. Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что Россия не получила никаких слов благодарности со стороны США, несмотря на долгую историю совместных экспедиций на МКС. Таким образом, он прокомментировал реакцию на недавний запуск космического корабля Crew Dragon.

«Когда же нашим партнерам все-таки удалось провести успешное испытание, ничего, кроме шуток и насмешек в наш адрес, мы не услышали, хотя уместно было бы поблагодарить наш «Союз», его советских разработчиков и российских инженеров, которые в последние годы продолжали модернизировать этот самый надежный в мире пилотируемый корабль», — отметил он.

Рогозин добавил, что помощь, которую оказала США Россия по доставке американских космонавтов на орбиту, является бесценной.

С 2011 года и до недавнего запуска Crew Dragon добраться до МКС можно было только на российских «Союзах». Как отметил Рогозин, на плечах российской космонавтики лежала колоссальная моральная ответственность перед человечеством. Он также подчеркнул, что успех корпорации SpaceX не умаляет заслуг российской космонавтики.

В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном был успешно запущен с мыса Канаверал во Флориде. Корабль состыковался с МКС в автоматическом режиме 31 мая в 17.17 по московскому времени.

С 2011 года астронавты NASA летают к МКС на российских кораблях «Союз». Старт Crew Dragon стал для США первым запуском человека в космос за последние девять лет, передавали «Известия».