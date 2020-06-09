Пьяный Ефремов признал свою вину в ДТП на Смоленской площади

Москва, 9 июня. Актер Михаил Ефремов, который в понедельник вечером спровоцировал крупное ДТП в центре Москвы, на камеру полицейским признал свою вину. Во время дачи показаний он также заявил, что выпил перед тем, как сесть за руль.

Видео, опубликованное телеканалом RT, было сделано после аварии. На кадрах отчетливо видно, что актер с трудом говорит и стоит на ногах. Он перебивает речь полицейского и заявляет: «Я виноват». На вопрос правоохранителя: «Вы выпили?», актер признается: «Да».

Напомним, в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Сам он не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы. Чтобы извлечь его из искореженной машины понадобилась бригада спасателей МЧС.

По информации источника ФАН, пострадавшим является Сергей Захаров 1962 года рождения. Сам актер сейчас задержан и дает показания. В ближайшее время будет проведено его освидетельствование.

Позже инцидент Федеральному агентству новостей прокомментировал депутат Госдумы Александр Васильев. Он заявил, что у актера надо изъять автомобиль. По словам депутата, количество «пьяных» ДТП в России в принципе возросло с началом режима самоизоляции.