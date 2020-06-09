Милонов требует реального срока для Ефремова за «пьяный ужас» на улицах Москвы

Москва, 9 июня. Депутат Госдумы Виталий Милонов требует реального срока для заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова за то, что тот «устроил пьяный ужас» на улицах Москвы.

«Мы понимали, что человек болен. Я уже требовал сдать Ефремова в ЛТП на принудительное лечение от пьянки. Но решили ничего не делать. Теперь он устроил пьяный ужас. Лечить поздно. Только тюрьма», — заявил Милонов в интервью KP.RU.

Парламентарий подчеркнул, что жалеть актера нельзя, ведь тот будучи сильно пьяным «мог выключиться за рулем и влететь в пешеходов».

«Плевать, что он известный актер. Лишить его всех ролей и званий. И отправить на Колыму прорубать ледоколом дороги. Чтобы он не смог откупиться или кого-то подмазать. Ефремов должен сесть», — подчеркнул депутат.

По мнению Милонова, Ефремову теперь путь в кино должен быть закрыт, а тот, кто будет его снимать — «спонсирует его пьяные покатушки».

Вечером в понедельник пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу», передавал RT. Актер не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы. Чтобы извлечь его из искореженной машины понадобилась бригада спасателей МЧС. Пострадавшего госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии, у него множественные переломы, включая повреждение позвоночника.

Момент аварии попал на видео.

Ранее известный блогер Илья Варламов подверг критике всех, кто вступается за актера. Он подчеркнул, что «Ефремов — в первую очередь потенциальный убийца».