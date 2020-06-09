Москва, 9 июня. Известный блогер Илья Варламов раскритиковал тех, вступается за артиста Михаила Ефремова, ставшего виновником страшного ДТП в Москве.

Вечером в понедельник пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу». Актер не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы. Чтобы извлечь его из искореженной машины понадобилась бригада спасателей МЧС. Пострадавшего госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии, у него множественные переломы, включая повреждение позвоночника.

«Всем, кто сейчас жалеет Ефремова и причитает, ах какой он замечательный актер, хочу напомнить, что Ефремов — в первую очередь потенциальный убийца. Остальное не имеет значения», — написал Варламов в своем микроблоге в Twitter.

Большинство подписчиков поддержали Варламова, требуя тяжелого наказания для заслуженного артиста РФ.

«Пьяный Ефремов подверг риску огромное количество людей, сев за руль бухущим в хлам, а потом и вовсе человека чуть жизни не лишил (если он еще выживет). Есть ошибки, которые нельзя прощать, и это одна из них. Всякие «селебрити» не особенные, и должны нести наказание жестче», — пишет пользователь под ником @white_ruthenia.

«Больной человек. Его нужно лечить, принудительно. Права конечно отобрать», — добавил @ukrotitelk.

«Выгнать из Современника, лишить всех званий. Современнику бойкот, пока не выгонят Ефремова», — предложил @navigatorTSV.

Однако нашлись и те, кто сочувствует Ефремову.

«От того что пьяный Ефремов совершил ДТП человеком он быть не перестал. Все мы совершаем ошибки», — отметила @berkovapussia.

«Даже если он в первую очередь убийца, это не мешает нам охать по поводу того, что мы его потеряли и на сцене уже теперь вряд ли увидим. Пишут, что грозит до семи лет. Можно поохать еще о том, что если семь лет, то это пожизненно для него, т.к. он и так уже едва живет с этим алкоголем», — добавил @romkri.

Другие же обратили внимание на то, что в связи с пристрастием Ефремова к алкоголю, рано или поздно подобное должно было случиться