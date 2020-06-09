Кадры с последствиями жесткой посадки самолета ВВС США в Ираке выложили в Сеть



Багдад, 9 июня. В Сети появились кадры с последствиями жесткой посадки военно-транспортного самолета С-130, принадлежащего ВВС США, на авиабазе «Аль-Таджи» в Ираке.

Как сообщалось ранее, инцидент с американским самолетом произошел во время посадки. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену. Из-за аварии пострадали четверо военнослужащих. Об этом ранее сообщили в штабе операции «Непоколебимая решимость», проводимой возглавляемой США коалицией.

Командование коалиции подчеркнуло, что этот инцидент не связан с «действиями противника». Расследование произошедшего продолжается.