Искореженные автомобили эвакуировали с места ДТП с участием Ефремова

Москва, 9 июня. Со Смоленской площади в Москве эвакуировали автомобили, разбитые во время ДТП с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Эвакуаторы убрали с проезжей части автомобили, пострадавшие в ДТП. У грузовой «Лады», в которую въехал Jeep Grand Cherokee Ефремова, капот превратился в груду железа.

Ранее ФАН сообщал, что камеры уличного наблюдения засняли момент ДТП с участием артиста. На видео видно, как Jeep Grand Cherokee подъезжает к повороту, однако, не сбавляя скорости, машина продолжает двигаться прямо, вылетает на встречную полосу и лоб в лоб сталкивается с другим автомобилем. Актер не пострадал, однако второй водитель, Сергей Зверев, 1962 года рождения, получил тяжелые травмы, его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

По данным источника ФАН, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. У него диагностированы множественные переломы, включая перелом позвоночника.