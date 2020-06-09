В Госдуме призвали Ефремова к ответу за ДТП на Смоленской площади

Москва, 9 июня. Актер Михаил Ефремов должен ответить за «пьяную» аварию на Смоленской площади в Москве по всей строгости закона. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной Думы Сергей Вострецов.

Для того, чтобы закон работал, необходимо четкое его исполнение, уверен депутат.

«Все мы люди и правила должны соблюдать все. Правила и закон для всех едины. Наказание должно быть невозвратимым, и оно должно быть», — напомнил собеседник ФАН.

При этом социальный статус нарушителя закона не имеет значения, добавил Вострецов.

«Перед законом все должны быть равны. Многие включают «административный ресурс» и это неприятно. Если человек виноват, надо отвечать за свои поступки», — убежден депутат.

Ранее актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы, на Смоленской площади. Артист выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» был доставлен в больницу с многочисленными травмами.