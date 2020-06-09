У пострадавшего в ДТП с Ефремовым сломан позвоночник

Москва, 9 июня. Водитель автомобиля «Лада», в который врезался джип заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, получил тяжелые травмы, включая перелом позвоночника, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах столицы.

Вечером в пятницу Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу». Актер не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы. Чтобы извлечь его из искореженной машины понадобилась бригада спасателей МЧС. Ранее стало известно, что пострадавшего госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

По данным источника ФАН, Сергей Захаров, 1962 года рождения, находится в крайне тяжелом состоянии. У него диагностированы множественные переломы, включая перелом позвоночника.

По данным портала MASH, пострадавший работает водителем-курьером интернет-магазина продуктов. В компании сообщили, что знают о тяжелом состоянии мужчины, который в момент ДТП развозил товар.

Ранее представитель московского управления МВД РФ сообщил журналистам, что «водитель Grand Cherokee — на освидетельствовании, у него установлено состояние алкогольного опьянения».