Четверо солдат ВВС США пострадали в ЧП на авиабазе в Ираке

Багдад, 9 июня. На иракской авиабазе «Аль-Таджи» в результате ЧП с самолетом C-130 пострадали четверо военнослужащих ВВС США. Все они получили незначительные травмы и находятся в местном медицинском отделении, об этом говорится в официальном пресс-релизе Международной коалиции, возглавляемой США.

Уточняется, что 8 июня ориентировочно в 22.10 по местному времени самолет при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену. В результате воздушное судно было повреждено, произошло возгорание.

«Пожарные и спасательные команды авиабазы в течение четырех минут прибыли на место происшествия и обеспечили эвакуацию борта. Четверо военнослужащих получили незначительные травмы и находятся в медицинском отделении», — приводит слова пресс-службы Международных коалиционных сил в Ираке Telegram-канал «Рыбарь».

Отмечается, что никакой вражеской активности не подозревается, в настоящее время специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Вместе с тем стоит отметить, что ранее источники сообщали, что в результате крушения могли погибнуть тринадцать человек, а пострадать – не менее восьми.

С-130 «Геркулес» является основным военно-транспортным самолетом ВВС США. Два года назад аналогичная авиакатастрофа с С-130 произошла в американском штате Джорджия. На борту самолета находились пять человек, по последним данным, двое из них погибли.

Напомним, ранее Власти Соединенных Штатов Америки скрыли потери от удара по базе в Ираке ради рейтинга президента Дональда Трампа.