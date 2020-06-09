Депутат призвал отобрать машину у Михаила Ефремова

Москва, 9 июня. Депутат Госдумы Александр Васильев заявил, что у пьяных водителей нужно отбирать автомобили для недопущения повторных нарушений ПДД. С таким мнением он выступил в интервью Федеральному агентству новостей.

«Ефремов сильно перепутал жизнь с театром. Я видел кадры очевидцев. Это возмутительно», — заметил парламентарий.

При этом, количество «пьяных» ДТП в России в принципе возросло с началом режима самоизоляции.

«Если осмотреть статистику последнего месяца, у нас количество ДТП с пьяными возросло в несколько раз. Это результат того, что люди сидят дома, не работают и не знают, чем заняться», — отметил депутат.

Единственное адекватное решение проблемы — лишение автовладельцев их автомобилей, полагает Васильев.

«Давно пора конфисковывать машины у тех, кто сел за руль пьяным. Пьяный — на штрафстоянку. Пока права не выдадут заново», — подчеркнул Васильев.

При этом родные артиста должны следить за тем, чтобы тот не садился пьяным за руль.

«Пусть члены семьи отбирают ключи, чтобы он не поехал «за второй», — предложил депутат.

Пьянство за рулем — большая проблема современного российского общества, уверен Васильев.

«С этим что-то надо делать. Тут не должно быть никаких компромиссов. У пьяных надо отбирать машины несмотря на их социальный статус», — резюмировал депутат.

Актер театра и кино Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве у здания МИД вечером 9 мая. Артист выехал на встречную полосу, будучи пьяным и столкнулся со встречным автомобилем. В результате инцидента есть пострадавшие.