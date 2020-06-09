МВД подтвердило, что Ефремов был пьян во время ДТП в Москве

Москва, 9 июня. Медицинское освидетельствование подтвердило, что заслуженный артист РФ Михаил Ефремов был пьян во время ДТП, которое произошло вечером в понедельник в Москве.

Представитель московского управления МВД РФ сообщил журналистам, что в 21.44 у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Лада». Водитель российского автомобиля получил травмы, его госпитализировали с места аварии. Водителя джипа задержали на месте.

Напомним, что ранее стало известно, что за рулем Jeep Grand Cherokee находился Ефремов. Очевидцы сообщали, что актер вел себя неадекватно.

«Водитель Grand Cherokee — на освидетельствовании, у него установлено состояние алкогольного опьянения», — сообщил представитель московской полиции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что камеры уличного наблюдения засняли момент ДТП с участием артиста. На видео видно, как Jeep Grand Cherokee подъезжает к повороту, однако, не сбавляя скорости, машина продолжает двигаться прямо, вылетает на встречную полосу и лоб в лоб сталкивается с другим автомобилем.

Актер не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы. Чтобы извлечь его из искореженной машины понадобилась бригада спасателей МЧС. По информации источника ФАН, пострадавшим является Сергей З., 1962 года рождения. Пострадавшего госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Дочь Ефремова Анна-Мария в соцсетях отреагировала на новость об аварии. Как пояснила девушка в stories в своем блоге в Instagram, информация о случившемся не вызвала у нее удивления. Новость о ДТП она узнала от своей подруги, которая работает в ТАСС.