ФАН публикует кадры с места ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова

Москва, 9 июня. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова и снял видео, на котором видны последствия аварии.

На кадрах, присланных корреспондентом ФАН со Смоленской площади, где сегодня вечером произошла авария с участием Ефремова, видна работа сотрудников дорожной полиции, а также эвакуатора, расчищающего дорогу от поврежденных в результате аварии автомобилей.

Напомним, что этим вечером в Москве произошло ДТП, причиной которого стал актер Михаил Ефремов, выехавший на встречную полосу и врезавшийся в небольшой фургон. Актер не пострадал, но водитель фургона получил тяжелые травмы и был отправлен в НИИ имени Склифосовского.

В МВД подтвердили, что актер Ефремов находился за рулем в нетрезвом состоянии. Сейчас он задержан и дает показания.