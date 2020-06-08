СМИ сообщают, что транспортный самолет ВВС США разбился в Ираке при посадке

Москва, 8 июня. Американский транспортный самолет C-130 разбился во время посадки на авиабазе «Аль-Таджи» в Ираке. Об этом сообщает Sky News Arabia, ссылаясь на местные источники в правоохранительных структурах Ирака.

По словам очевидцев, самолет вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего его корпус загорелся. Сейчас на месте инцидента работают пожарные расчеты и тушат очаг возгорания.

Как сообщают источники в Ираке и Иране, в результате крушения могли погибнуть тринадцать человека, а пострадать – не менее восьми. Однако пока нет подтверждения этой информации ни от возглавляемой США коалиции, ни от иракской стороны.

С-130 «Геркулес» является основным военно-транспортным самолетом ВВС США. Напомним, что два года назад аналогичная авиакатастрофа с С-130 произошла в американском штате Джорджия. На борту самолета находились пять человек, по последним данным, двое из них погибли.