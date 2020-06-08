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Момент ДТП с Ефремовым попал на камеры видеонаблюдения

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Момент ДТП с Ефремовым попал на камеры видеонаблюдения

Москва, 8 июня. Камеры уличного наблюдения засняли момент ДТП с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. На видео видно, как машина, не снижая скорость, вылетает на встречную полосу.

На видео, имеющемся в распоряжении Федерального агентства новостей, видно, как автомобиль, за рулем которого, предположительно, находился Ефремов, подъезжает к повороту, однако, не сбавляя скорости, машина продолжает двигаться прямо, вылетает на встречную полосу и лоб в лоб сталкивается с другим автомобилем. 

Судя по таймкоду, ДТП произошло в 21.43 по московскому времени.

Ранее источник ФАН сообщил, что спасателям пришлось извлекать пострадавшего водителя из разбитой машины. Всего в ДТП повреждения получили два автомобиля. Сам Ефремов сейчас задержан и дает показания полиции. 

Очевидцы сообщили, что актер вел себя не вполне адекватно, они не исключили, что он был пьян. Отметим, что на данный момент официальных результатов освидетельствования нет.

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