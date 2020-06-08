Водителя, пострадавшего в ДТП с участием Ефремова, отправили в НИИ им. Склифосовского

Москва, 8 июня. Пострадавшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова везут в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Напомним, что этим вечером в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер, который по словам очевидцев, мог находиться за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Актер не пострадал, однако второй водитель получил тяжелые травмы. Чтобы извлечь его из искореженной машины понадобилась бригада спасателей МЧС.

По информации источника ФАН, пострадавшим является Сергей Захаров 1962 года рождения. Сам актер сейчас задержан и дает показания. В ближайшее время будет проведено его освидетельствование.