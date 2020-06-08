Детский омбудсмен объяснила, чем опасно для ребенка воспитание в однополой семье

Москва, 8 июня. Детский омбудсмен в Ростовской области Ирина Черкасова объяснила, почему для гармоничного развития ребенка важна традиционная семья.

После публикации Федеральным агентством новостей ролика о необходимости закрепления понятия брака как «союза мужчины и женщины» в Конституции РФ пользователи начали активно высказываться на тему недопустимости усыновления и воспитания детей гомосексуальными парами в РФ.

Черкасова в интервью «ПолитЭксперту» подчеркнула, что подобный вариант семьи совершенно недопустим.

«Тем более сейчас, когда в поправках к Конституции заложен сам принцип семьи — «папа и мама», мужское и женское. Да, может быть неполная семья в силу каких-то обстоятельств. Но тем не менее семья предполагает наличие двух родителей традиционных», — отметила она.

Черкасова считает, что гомосексуальные семьи «вообще против истоков природы». Это, в первую очередь, касается воспитания детей. Она подчеркнула, что для нормального развития ребенка необходимы папа и мама.

«Чтобы дети у нас составляли элиту нашего общества, элиту в большом смысле этого слова. Чтобы они были умные, культурно развитые, здоровые — для этого нужно начало и мужское, и женское», — подытожила она.

Отметим, ранее издание Nation News опубликовало историю восемнадцатилетнего молодого человека по имени Олег, который вырос в однополой семье. Он рассказал, что обстановка в семье была очень тяжелой, а в какой-то момент он подвергся насилию со стороны любовника своего отца.

Профессор социологии Техасского университета в Остине Марк Регнерус опубликовал результаты исследования, в рамках которых он пришел к выводу, что дети, воспитанные в ЛГБТ-семьях, испытывают трудности с социальной адаптацией, более склонны к суициду и имеют множество других проблем. Полученные данные показали, что воспитание детей в ЛГБТ-семьях приводит к негативным последствиям. Например, психика людей, растущих в однополых семьях, имеет дефекты. Так, 12% воспитанников лесбийских пар и 24% детей из гомосексуальных семей признались в мыслях о суициде. Причем такой показатель в традиционных или неполных семьях ниже более чем в два раза.