Дочь Ефремова отреагировала на новость о ДТП с отцом

Москва, 8 июня. Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария, который вечером в понедельник спровоцировал крупное ДТП в центре Москвы, отреагировала на новость об аварии. Как пояснила девушка в stories в своем блоге в Instagram, информация о случившемся не вызвала у нее удивления.

По словам девушки, новость об аварии она узнала от своей подруги, которая работает в ТАСС.

«Забавно узнавать все новости о своих родственников от третьих лиц. Впрочем, ничего нового», — пояснила Анна-Мария Ефремова.

Вечером в пятницу, 8 июня, знаменитый российский актер Михаил Ефремов попал в крупную аварию на Смоленской площади в центре Москвы. По предварительной информации, в ДТП пострадал как минимум один человек. Очевидцы уточняют, что за рулем машины находился сам Ефремов в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент на месте аварии работают экстренные службы. Известно, что предположительный виновник аварии был задержан и дает показания сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, ранее дочь-трансгендер актера Анна-Мария заявила, что то «склонна к трансгендерности». Девушка призналась, что относит себя к «небинарным персонам», которые не принимают до конца ни традиционно маскулинные, ни традиционно феминные гендерные роли. Анна-Мария мечтает построить однополую семью с другой девушкой, уехать в Англию и усыновить ребенка.