Москва, 8 июня. В Москве за сутки скончались 59 пациентов с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 59 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, количество летальных исходов в Москве составило за все время пандемии 3029.

В понедельник стало известно, что в столице с 9 июня отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что город возвращается к обычному ритму жизни и все основные ограничения — при условии сохранения эпидемиологической безопасности — будут сняты до конца июня, передавал RT. Также с 9 июня могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Кроме того, в городе отменяются ограничения на работу каршеринга.

С 16 июня начнут оказывать плановую помощь стоматологические клиники, смогут возобновить работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.

Также в понедельник вступило в силу решение о частичном открытии российских границ. Указ о смягчении ограничений на выезд и въезд в страну, введенных в связи с распространением коронавируса, подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Теперь россияне смогут выехать из РФ по учебе работе или к живущим за рубежом и нуждающимся в уходе родственникам. Иностранные граждане смогут въехать в страну по аналогичным причинам.