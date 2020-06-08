Актер Михаил Ефремов стал причиной ДТП в центре Москвы

Москва, 8 июня. Актер Михаил Ефремов устроил крупное ДТП в центре Москвы, в результате которого серьезно пострадал как минимум один человек, сообщает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. По словам очевидцев ДТП, актер мог находиться за рулем предположительно в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП произошло на Смоленской площади. Сообщается, что сейчас на месте аварии работают сотрудники МЧС, которые извлекают пострадавшего водителя из разбитой машины. Всего в ДТП повреждения получили два автомобиля.

Сам Ефремов сейчас задержан и дает показания полиции. Судя по кадрам видео и показаниям очевидцев, актер вел себя не вполне адекватно. В ближайшее время он пройдет освидетельствование.