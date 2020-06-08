Пелоси не смогла скрыть усмешку, вставая на колени в память об убитом Флойде

Вашингтон, 8 июня. Члены Демократической партии США преклонили колено в честь убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Однако видео с акцией политиков вызвало смех среди пользователей Сети: спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси усмехалась во время акции, а после не смогла подняться с колен без посторонней помощи.

Конгрессмены молча простояли на коленях 8 минут 46 секунд — столько полицейский Дерек Шовин душил коленом Флойда, пока тот не скончался. На опубликованных в Сети кадрах видно, что 80-летняя Пелоси не смогла самостоятельно подняться после окончания церемонии.

Более того, пользователи обратили внимание, что Пелоси усмехалась во время произношении речи, а после того, как поднялась с колен при помощи своей помощницы, и вовсе засмеялась.

«Обратите внимание, как хихикает Пелоси на поминках Флойда. Это длилось всего несколько секунд. Но это невозможно не заметить», — написала журналистка Юлия Витязева в своем микроблоге в Twitter.

Обратите внимание, как хихикает Пелоси на поминках Флойда. Это длилось всего несколько секунд. Но это невозможно не заметить.



Интересно, Тимошенко ей не родственница? Ведь Юлия Владимировна тоже знаменита своим актёрским мастерством. pic.twitter.com/7QCYsNUtNf — Юлия Витязева (@Vityzeva) June 8, 2020

Напомним, массовые акции протеста, охватившие многие города США, во многих случаях переросли в акты грабежей и мародерства, передавал RT. Сейчас подобные выступления перенеслись в Европу и сопровождаются схожими лозунгами — коренное население обвиняется в расизме, национальные герои (например, в Бельгии) объявляются врагами не белого населения, их памятники оскверняются и даже уничтожаются.

Возмущение граждан вызвала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания сотрудниками правоохранительных органов. Мужчину заподозрили в использовании фальшивых купюр в одном из магазинов Миннеаполиса. Полицейский Дерек Шовин зажал коленом шею Флойда и не реагировал на его крики о том, что он задыхается. В результате подозреваемый потерял сознание и умер в реанимации. Шовину и трем его теперь уже бывшим коллегам предъявлены обвинения в убийстве.