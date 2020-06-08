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Пелоси не смогла скрыть усмешку, вставая на колени в память об убитом Флойде

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Пелоси не смогла скрыть усмешку, вставая на колени в память об убитом Флойде

Вашингтон, 8 июня. Члены Демократической партии США преклонили колено в честь убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Однако видео с акцией политиков вызвало смех среди пользователей Сети: спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси усмехалась во время акции, а после не смогла подняться с колен без посторонней помощи.

Конгрессмены молча простояли на коленях 8 минут 46 секунд — столько полицейский Дерек Шовин душил коленом Флойда, пока тот не скончался. На опубликованных в Сети кадрах видно, что 80-летняя Пелоси не смогла самостоятельно подняться после окончания церемонии.

Пелоси не смогла скрыть усмешку, вставая на колени в память об убитом Флойде

Более того, пользователи обратили внимание, что Пелоси усмехалась во время произношении речи, а после того, как поднялась с колен при помощи своей помощницы, и вовсе засмеялась. 

«Обратите внимание, как хихикает Пелоси на поминках Флойда. Это длилось всего несколько секунд. Но это невозможно не заметить», — написала журналистка Юлия Витязева в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, массовые акции протеста, охватившие многие города США, во многих случаях переросли в акты грабежей и мародерства, передавал RT. Сейчас подобные выступления перенеслись в Европу и сопровождаются схожими лозунгами — коренное население обвиняется в расизме, национальные герои (например, в Бельгии) объявляются врагами не белого населения, их памятники оскверняются и даже уничтожаются.

Возмущение граждан вызвала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания сотрудниками правоохранительных органов. Мужчину заподозрили в использовании фальшивых купюр в одном из магазинов Миннеаполиса. Полицейский Дерек Шовин зажал коленом шею Флойда и не реагировал на его крики о том, что он задыхается. В результате подозреваемый потерял сознание и умер в реанимации. Шовину и трем его теперь уже бывшим коллегам предъявлены обвинения в убийстве.

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