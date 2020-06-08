В Совфеде прокомментировали идею ввести награды для борющихся с коронавирусом врачей

Москва, 8 июня. Член Совета Федерации Валерий Рязанский положительно оценил инициативу, которая предполагает учреждение ведомственных награды для медиков, привлеченных к борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что на рассмотрение Госдумы внесен проект постановления об учреждении ведомственных наград для медиков, привлеченных к борьбе с коронавирусом, передает RT.

«Я положительно отношусь к данной инициативе. Необходимо всячески поддерживать медицинских и социальных работников, нельзя ничего жалеть… Я за то, чтобы медиков поощрить, дать им почувствовать особое внимание государства за свои высокие труды», — пояснил сенатор.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает семи миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 402 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано более 476 тысяч случаев, около шести тысяч человек скончались. Более 230 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.