Психолог объяснила, какие трудности ждут детей, воспитанных в однополых семьях

Москва, 8 июня. Детский психолог Ирина Попова рассказала о трудностях, с которыми, по ее мнению, столкнутся дети, усыновленные однополыми парами. По ее словам, одной из проблем является тот факт, что гомосексуальные союзы не оставляют ребенку выбора.

Тема воспитания детей в однополых семьях начала обсуждаться в России после публикации Федеральным агентством новостей ролика, посвященного предстоящему голосованию по поправкам в конституцию. Это видео, где поднималась тема усыновления ребенка гей-парой, собрало миллионы просмотров и десятки тысяч лайков. Большинство россиян выступило в поддержку идеи законодательно оформить запрет на усыновление детей лицами нетрадиционной ориентации.

Как объяснила Попова, воспитанному однополой парой ребенку будет крайне тяжело сделать правильный выбор, чтобы понять, каким ему расти.

«Ребенку будет однозначно сложно. У ребенка нет критики, он не в состоянии отследить, что для него хорошо, а что плохо. Он как будто проглатывает те схемы взаимоотношений, которые складываются между родителями. Он на них просто опирается, причем безоценочно. Ребенок не в состоянии от этого опыта, полученного в семье, в какой-то момент отделиться. Он не в состоянии этот опыт переработать и осознать. Поэтому те модели взаимоотношений, которые будут перед его глазами в семье, он будет воспринимать как основу», — приводит слова Поповой «ПолитРоссия».

Ранее издание Nation News опубликовало историю восемнадцатилетнего молодого человека по имени Олег, который вырос в однополой семье. Он рассказал, что обстановка в семье была очень тяжелой, а в какой-то момент он подвергся насилию со стороны любовника своего отца.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. Решение растянуть голосование на неделю связано исключительно с тем, чтобы обеспечить безопасность всех решивших отдать голоса. Последний день голосования станет выходным, ранее сообщал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в конституцию Павел Крашенинников.