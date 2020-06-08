Эксперт уверена, что поправки в конституцию поднимают статус соцработников

Москва, 8 июня. Принятие поправок в конституцию позволит поднять статус работников социальной сферы. Об этом заявила директор по развитию АНО «Детский хоспис» Анна Кудря.

Ранее президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с социальными работниками, в ходе которой глава государства отметил, что принятие поправок позволит закрепить гарантии адресной социальной поддержки.

В свою очередь Анна Кудря отметила, что предлагаемые поправки позволят создать дополнительный стимул в работе сотрудников социальной сферы, а также поднимут их статус.

«Когда мы в основном законе упоминаем социальных работников, волонтеров — это очень мощная мотивация продолжать работать, это действительно показывает важность труда в социальной сфере», — пояснила она.

Кудря также добавила, что поправки являются декларацией того, что государство не бросит людей, которые столкнулись с трудностями, а общество «подхватит людей, которым нужна помощь».

Напомним, голосование за поправки в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.

Кроме того, ЦИК РФ одобрил проведение электронного голосования в Москве, а также в Нижегородской области в онлайн-формате. Граждане РФ смогут подать заявки на участие в электронном голосовании с 5 июня на портале «Госуслуг».