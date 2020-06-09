Психотерапевт объяснил реакцию пользователей Рунета на ролик о гей-паре

Москва, 8 июня. Реакция россиян на постановочный видеоролик, в котором якобы пара мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации забирает из детдома ребенка, является вполне естественной. Все дело в русском менталитете, который заставляет воспринимать подобные вещи как нечто чуждое и невозможное. Такое мнение озвучил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в интервью «Экономике Сегодня».

«Люди инстинктивно сердятся и стремятся отторгнуть неприемлемое для них зрелище. Потому ролик подвергли критике не только со стороны ЛГБТ-сообщества, что было ожидаемо, но и отдельные рядовые россияне», — пояснил психотерапевт.

Он также отметил, что на противоестественную реакцию повлияло и то обстоятельство, что воздействующие на психику детей транссексуалы находятся уже среди нас. Потому гнев, отрицание и ярость оказались минимальным спектром эмоций, которые испытали россияне.

«Традиционный русский менталитет не готов подобное принять. Отсюда и, казалось бы, две разные реакции, однако идут они из одного источника. Из традиционных ценностей населения наших людей», — сказал Федорович.

Он также отметил, что за последние месяцы жители прошли через изматывающий режим самоизоляции, а также новости о подлинной расистской вакханалии в США. Поэтому тема нетрадиционной сексуальной ориентации воспринимается россиянами как что-то инородное, что должно остаться за океаном, считает психотерапевт.

Напомним, ранее история о восьмилетнем мальчике, которого папа-транссексуал одевает в платьице, оказалась реальностью. И теперь многие из интернет-пользователей взглянут на ролик Федерального агентства новостей, где гей-пара, усыновляя ребенка, хочет одеть его в женскую одежду, совсем по-другому. Об этом рассказал психолог Сергей Зуев.