Солонников рассказал, отменит ли Петербург режим самоизоляции по примеру Москвы



Эпидемия коронавируса идет на спад: в этих условиях сохранять ограничительные меры, наносящие ущерб экономике, практически нет смысла. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Так собеседник ФАН прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина отменить с 9 июня режим самоизоляции и пропускную систему в российской столице. Начиная с этого дня, москвичи (в том числе лица старше 65 лет и имеющие хронические заболевания) могут свободно выходить на улицу и посещать общественные места. Масочный режим при этом сохраняется.

Вновь заработают социальные карты, а льготники смогут ездить бесплатно в общественном транспорте. Начнут работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Также отменяются ограничения для каршеринга, общественных организаций, киностудий, студий звукозаписи и научно-исследовательских институтов. Смогут проводить репетиции театры, концертные организации и цирки. Помимо этого желающие будут иметь возможность посещать кладбища.

«Если посмотреть на цифры по регистрации новых случаев заболеваемости, то можно увидеть, что в Москве в последние дни она резко пошла вниз, — заметил Солонников. — Это не просто «выход на плато» — идет бурное снижение количества инфицированных. Можно со всем основанием сделать вывод, что эпидемия практически миновала — по крайней мере, этот ее этап. Так что в продлении жестких мер на территории столицы действительно больше нет смысла».

По словам политолога, те статистические данные, что сейчас имеются в общем доступе, не позволяют сомневаться в правильности решения московского мэра. Однако это не означает, что и другие регионы автоматически снимут все ограничения.