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Солонников рассказал, отменит ли Петербург режим самоизоляции по примеру Москвы

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Солонников рассказал, отменит ли Петербург режим самоизоляции по примеру Москвы
Эпидемия коронавируса идет на спад: в этих условиях сохранять ограничительные меры, наносящие ущерб экономике, практически нет смысла. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Так собеседник ФАН прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина отменить с 9 июня режим самоизоляции и пропускную систему в российской столице. Начиная с этого дня, москвичи (в том числе лица старше 65 лет и имеющие хронические заболевания) могут свободно выходить на улицу и посещать общественные места. Масочный режим при этом сохраняется.

Вновь заработают социальные карты, а льготники смогут ездить бесплатно в общественном транспорте. Начнут работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Также отменяются ограничения для каршеринга, общественных организаций, киностудий, студий звукозаписи и научно-исследовательских институтов. Смогут проводить репетиции театры, концертные организации и цирки. Помимо этого желающие будут иметь возможность посещать кладбища.

Солонников рассказал, отменит ли Петербург режим самоизоляции по примеру Москвы

«Если посмотреть на цифры по регистрации новых случаев заболеваемости, то можно увидеть, что в Москве в последние дни она резко пошла вниз, — заметил Солонников. — Это не просто «выход на плато» — идет бурное снижение количества инфицированных. Можно со всем основанием сделать вывод, что эпидемия практически миновала — по крайней мере, этот ее этап. Так что в продлении жестких мер на территории столицы действительно больше нет смысла».

По словам политолога, те статистические данные, что сейчас имеются в общем доступе, не позволяют сомневаться в правильности решения московского мэра. Однако это не означает, что и другие регионы автоматически снимут все ограничения.

«Петербург, например, отстает от Москвы примерно на одну-полторы недели по своим показателям, — отметил эксперт. — Так, впрочем, было и в начале эпидемии — она началась позже, как позже произошел и выход на плато. Поэтому ожидать снятие ограничений в северной столице «прямо сейчас» не стоит — пока тот темп спада заболеваемости в Питере, что мы видим, не дотягивает до московского. Однако по всем признакам ситуация придет в норму достаточно скоро — и режим самоизоляции также будет отменен».

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