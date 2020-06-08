Эрдоган рассказал Трампу о причастности курдов к беспорядкам в США

Анкара, 8 июня. Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба президента Турции.

Турецкий лидер обсудил с главой Белого дома протесты в США, обвинив Рабочую партию Курдистана в причастности к беспорядкам в Соединенных Штатах.

«Сегодня состоялся телефонный разговор между нашим президентом и президентом Дональдом Трампом. Наш президент поделился со своим собеседником опасениями, что элементы, стоящие за насилием и грабежами в США, имеют связи с террористической организацией Рабочей партией Курдистана», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее Анкара неоднократно заявляла, что беспорядки в США поддерживает турецкий оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен.

Напомним, в 2017 году вооруженные отряды курдов захватили территории сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака, которые преимущественно населяются арабами-суннитами. При этом бандформирования «Демократических сил Сирии» (SDF) осуществляли систематическое притеснение арабского население в оккупированных районах Сирии.

В октябре 2019 года президент России Владимир Путин и турецкий лидер провели переговоры в Сочи, по итогам которых был принят совместный меморандум, ознаменовавший окончание антитеррористической операции «Источник мира», которую провели Вооруженные силы Турции против курдских террористов на территории Сирии. Кроме того, данный меморандум предполагает совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными.

Турция считает курдских боевиков угрозой собственной безопасности, а также называет большую часть курдских группировок террористическими, в том числе Рабочую партию Курдистана.

При этом США активно сотрудничают с курдами, снабжая их вооружением, боеприпасами. Американская сторона использует курдские бандформирования для захвата и удержания нефтяных месторождений в Сирии. Вашингтон не скрывает, что главным интересом США в Сирии является нефть, которую они незаконно добывают и экспортируют в другие страны при поддержке курдских террористов и наемников из ЧВК Blackwater.