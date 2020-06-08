حصاد أخبار سوريا في 8 يونيو/حزيران: داعشي سابق يكشف كيف جندته المخابرات البريطانية وعسكريون روس يقدمون للأمريكيين درسا في القيادة

حصاد أخبار سوريا: داعشي سابق يكشف كيفية تجنيد المخابرات البريطانية للإرهابيين وعسكريون روس يقدمون للأمريكيين درسا في القيادة

اعترافات مقاتل سابق من تنظيم «داعش» عن كيفية تجنيد المخابرات البريطانية للإرهابيين

قال مقاتل سابق في تنظيم «داعش» الإرهابي ، المدعو محمد حسين سعود بأن الاستخبارات البريطانية جندته لمراقبة وتصوير مواقع عسكرية سورية وروسية على الأراضي السورية لاستهدافها.

التقى الرجل بضباط مخابرات بريطانيين في منطقة خفض التصعيد على الحدود مع الأردن بالقاعدة العسكرية الأمريكية التنف. وهرب هناك من مدينة تدمر حيث اضطر للعمل في تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال «إن البريطانيين من خلال وسطاء طلبوا منه العمل بصفة جاسوس وقالوا له سنساعدك.. اذهب إلى تدمر سيعطونك المال والهواتف ويوفرون لك كل ما تحتاجه.. المهمة هي تصوير مواقع للجيشين الروسي والسوري هناك» مشيرا إلى أنه كان عليه أن يرسل هذه الصور عبر الإنترنت.

وبحسب قوله، يحتاج البريطانيون إلى معلومات حول المواقع المهمة الروسية والسورية لتنفيذ الهجمات الإرهابية.

يتحدث عن العمل في تنظيم «داعش»، حيث أفاد المقاتل السابق أن الإرهابيين أجبروا المدنيين على التعاون معهم مهددينهم بالموت. بعضهم قاموا بنقل جثث ضحايا (بينهم جنود الجيش السوري) بعد تعذيب وبزرع الألغام على طروق. دفع الإرهابيون مرتب 300 دولار شهريا.

عسكريون روس يقدمون للأمريكيين درسا في القيادة في سوريا

حاول العسكريون الأمريكي في سوريا توقف رتل عسكري روسي يتبع للشرطة العسكري ردا على توقف الروس لأمركيين على الطريق سابقا.

ووقع الحادث أثناء سيير دورية على طريق في محافظة الحسكة. حيث قرر الأمريكيون، إغلاق الطريق أمام الروس والانتقام من اجل زملائهم، ولكن المحاولة باءت بالفشل بسبب مهارة العسكريين الروس في القيادة، كما ظهر مقطع فيديو انتشر على صفحات الانترنت.

مسلحون يقصف أربع بلدات في اللاذقية وإدلب

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، ألكسندر شيربيتسكي، عن قصف أربع بلدات في محافظتي اللاذقية وإدلب من قبل إرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» (المحظورة في روسيا) خلال اليوم الماضي.

قال شيربيتسكي «قصفوا إرهابيو «جبهة النصرة» الارهابي بلدات ضهر الكبير، كفر موس، والدانا بمحافظة إدلب، وبلدة سندران بمحافظة اللاذقية».

وأضاف رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن بواسطة الإدارات المحلية، تم توزيع لسكان بلدتي جبين بمحافظة حلب وأبو نيتولى بمحافظة الرقة أكثر من 1.1 ألف عبوة غذائية وزنها الإجمالي حوال 5.4 طن.

إرهابيون يهاجمون بلدات الحلوبة وفليفل في سوريا

اندلعت اشتباكات عنيفة في الحلوبة وفليفل بين إرهابيين ولواء القدس.

تدور المعارك في سهل الغاب الواقعة على حدود بين محافظتي حماة وإدلب. حيث أرسل الإرهابيون يوم الأحد تعزيزات كبيرة إلى هناك، وتدور اشتباكات في قرية طنجرة أيضا.

وبحسب وكالة الأنباء ANNA-News ، فإن «هجوم اليوم قام إرهابيون خطيرون بتنفيذه» وبينهم عناصر من جماعة حراس الدين المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقال ألكسندر خارتشينكو ، المراسل العسكري لوكالة أنباء »إنها فرصة ممتازة للجيش التركي لإثبات دعمهم لمحاربة الإرهاب. من الناحية النظرية، يجب الآن إرسال الطائرات بدون طيار التركية إلى السماء، ويجب أن يتم القضاء على الإرهابيين. لكن يبدو لي مرة أخرى، أن العبء الكامل للقتال ضد الإرهابيين سيقع على عاتق الجيش السوري. أن الأتراك يفضلون عدم ملاحظة هذا الحادث«.

وبحسب الأنباء الأخيرة، لم يسيطر المسلحون على قرية طنجرة - تراجع المسلحون بعد أن واجهوا دفاعا جيدا وقتل منهم أكثر من 30 شخصا.