САА отбила атаку террористов на юге Идлибской зоны деэскалации

Дамаск, 8 июня. Сирийская армия отбила атаку террористов, которые пытались захватить населенный пункт Танджара в южной части Идлибской зоны деэскалации.

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в САР, террористы прорвали оборону и вклинились в боевые порядки Сирийской арабской армии (САА) на 600 метров. Ответным огнем авиации и артиллерии атака была отбита. Правительственные войска восстановили позиции по переднему краю обороны.

«Террористы потеряли более 30 человек убитыми и ранеными. Уничтожено три пикапа с крупнокалиберными пулеметами», — сообщили в ЦПВС.

Корреспондент Федерального агентства новостей Александр Васильев сообщает с места событий, что боевики стреляли «с Танжары по восточной стороне», террористы, по его словам, запускали дроны. Несколько боевиков пытались прорваться с западной стороны, но подорвались на мине.

«В целом ситуация как обычно: вокруг небезопасно, но садыки [друзья] улыбаются и не унывают», — резюмировал он.

Отметим, в соответствии с российско-турецкими договоренностями с 6 марта 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации действует режим прекращения огня.