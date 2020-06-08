Постаревший Ковтун удивил подписчиков сединой

Одесса, 8 июня. Украинский политолог Вячеслав Ковтун, ранее часто появлявшийся в российских политических ток-шоу, сейчас отдыхает на одесских пляжах. Об этом стало известно после того, как он опубликовал фотографии отдыха в соцсетях.

Ковтун выступал в эфире российских ток-шоу до апреля этого года, когда в эфире передачи Владимира Соловьева произошел скандал с участием украинского политолога. После этого, карьера Ковтуна на российском ТВ закончилась – а, судя по положению политолога на Украине, на украинские каналы его тоже брать не спешат.

Вместо съемок, Ковтун путешествует по Украине. В мае он побывал в Киевской области, а 7 июня он поделился со своими подписчиками фотографиями с пляжа Аркадии, расположенной под Одессой.

Многие подписчики политолога отметили, что тот заметно постарел и поседел. Комментаторы начали выкладывать прежние фотографии Ковтуна, отмечая, что раньше он выглядел заметно моложе.

Сам политолог довольно неохотно общался с пользователями. Единственным комментарием от него был ответ о температуре воды под Одессой – по его словам, она «бодрящая».

Напомним, что в конце марта Ковтун в эфире программы Соловьева во время обсуждения пандемии коронавируса и паники, связанной с ней, перешел на крик, после чего оскорбил одного из гостей программы, используя нецензурную лексику. Телеведущий выгнал эксперта из студии и потребовал, чтобы тот больше не появлялся в эфире. Однако вскоре Ковтун принес извинения и стал вновь участвовать в записи эфира. Но уже апреле Соловьев пообещал, что больше не даст слабину, и Ковтун у него уже не появится.

Причиной недовольства телеведущего стали слова Ковтуна о митинге, прошедшем в понедельник во Владикавказе. По словам украинца, Росгвардия якобы пряталась от людей на несанкционированном митинге. Ведущий отметил в ответ, что росгвардейцы, наоборот, наводили правопорядок и действовали крайне аккуратно.