Бомбардировщики F-15 протестировали на возможность нести ядерное вооружение

Вашингтон, 8 июня. Бомбардировщики F-15E Strike Eagle прошли испытания на возможность нести водородные бомбы B61-12, сообщили Сандийские национальные лаборатории США, проводившие тесты.

Испытания бомбардировщиков проводились совместно с ВВС США. Бомбы испытывались на всех стадиях применения. После испытаний представитель лабораторий Стивен Сэмюэлс заявил, что у лабораторий есть «исключительная уверенность» в том, что бомбы годятся для применения на F-15E Strike Eagle.

Испытания, о которых официально стало известно только в понедельник, проводились еще в марте. Бомбы, ядерные компоненты в которых заменили муляжами, сбрасывали с высоты 7,5 километра в пустыне в штате Невада.

В сообщении лабораторий подчеркивается, что использование бомб, которые поступили на вооружение полвека назад, теперь можно продлить еще на два десятка лет.

Отметим, несмотря на секретность испытаний, информация о них все же просочилась в СМИ в марте. Так, издание The Drive сообщило, что на учениях Red Flag в американском штате Невада был замечен истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagle с новой управляемой ядерной бомбой B61-12.

Профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в комментарии для Федерального агентства новостей отметил тогда, что новые американские бомбы B61-12 повышают риск начала глобальной войны. Он подчеркнул, что разработка тактического ядерного вооружения малой мощности приводит к очень серьезным последствиям — понижению порога начала ядерной войны. Это же признают и некоторые американские военные аналитики, призывающие к минимизации этих рисков.

B61-12 — это водородная бомба, составляющая основу стратегических ядерных сил США. Она основана на боеприпасе разработки 1960-х годов и является ее двенадцатой по счету модификацией. Мощность бомбы не превышает одну мегатонну в тротиловом эквиваленте. Размещение B61-12 планируется на базах НАТО в Европе с 2020 года. Носителями заряда станут стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, B-2 Spirit и перспективный B-21 Raider, а также истребители F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor и F-35 Lightning II.