Бизнесмен из Твери обвинил Волочкову в сокрытии ребенка и крупной задолженности

Москва, 8 июня. Балерина Анастасия Волочкова имеет проблемы с алкоголем. Об этом во время шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» заявил бизнесмен из Твери Владислав Фоменко.

Ранее предприниматель в интервью сообщил, что состоял в романтических отношениях с Волочковой. Все началось, по его словам, в 2014 году. Фоменко жаловался, что тратил на свою спутницу много денег, так, одно посещение ресторана могло закончиться счетом на 250 тысяч рублей.

Бизнесмен обвиняет балерину в том, что она не вернула ему 30 миллионов рублей. Часть из этой суммы знаменитость должна за проведение ремонта в загородном особняке, который оплатил Фоменко.

«Да, она мне нужна! И общая сумма вообще, не считая того, что я отдал, исходя из договора, это 30 миллионов рублей. На доверии к Насте застройщики покупали материал. Настя говорила, что расплатится с ними по чекам», — сказал предприниматель.

Кроме того, он считает, что Волочкова скрывает от него общего ребенка. При этом он рассказал, что балерина долго не могла забеременеть из-за пристрастия к алкоголю.