Москва, 8 июня. Датские и немецкие ученые провели исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что ношение медицинских масок препятствует распространению коронавирусной инфекции.

Ученые из Университета Южной Дании и Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга провели исследование, сравнив динамику распространение коронавирусной инфекции в городе Йена с общиной, в которой начали носить маски позже.

Ученые зафиксировали большее число случаев заражения коронавирусом среди членов общины, которые начали носить маски позже по сравнению с жителями города Йена.

Через 20 дней после введения масочного режима в Йене количество случаев заражения увеличилось со 142 до 158. При этом в общине, где начали носить маски позже, число зараженных увеличилось со 143 до 205.

«Подводя итог, введение режима обязательного ношения масок способствовало замедлению распространения коронавируса», — отмечают авторы исследования.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает семи миллионов человек. От коронавируса погибло более 402 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.