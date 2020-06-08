Опыт Подмосковья по переработке отходов предложено распространить на все регионы

Москва, 8 июня. В Московской области в течение двух лет было закрыто большинство свалок, организовано восемь комплексов по переработке отходов и установлены баки для раздельного сбора мусора. Об этом рассказал председатель местной организации «Всероссийское общество охраны природы» Тимур Усманов отметив, что подобные меры по обращению с отходами необходимо применить в других регионах страны.

По его словам, итоги прошлого года показали, что в Подмосковье на переработку отправилось более миллиона квадратных метров отходов. При этом, до запуска регионального проекта «Экология», мусор складировали в лесах и ямах, рассказывает Усманов. После принятия федерального закона, на основании которого появлялись региональные операторы, поменялись правила утилизации отходов.

В частности, был образован единый центр, который теперь принимает отходы и отправляет их на переработку.

«Это большой шаг для страны в целом, который нужно тиражировать. В Москве этого нет. Пока образование отходов в хаосе. Везут куда угодно. Мы же понимаем, что мусор могут увезти в лес, может, и в овраг. В Московской области появились правила, и поэтому ситуация здесь другая», — цитирует телеканал «360» Тимура Усманова.

Он отметил, что на сегодняшний день в финансировании комплексов по переработке отходов начали участвовать бизнесмены. Об этом свидетельствует открытие полигона «Дон» в Кашире. По словам Усманова, изменения в Подмосковье также отразились на поведении рядовых граждан. Более половины жителей Подмосковья уже отправляют отходы в синие баки регионального оператора.