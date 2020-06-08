Бессараб призвала защитить будущие поколения РФ от однополых браков

Москва, 8 июня. Необходимо защитить традиционные ценности для будущих поколений, включая понимание семьи исключительно как союза мужчины и женщины – с таким заявлением выступила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Она прокомментировала опубликованный ранее Федеральным агентством новостей ролик в поддержку голосования по поправкам в конституцию, где ребенка усыновляет однополая пара. Как заявила Бессараб, необходимо защитить будущие поколения от подобных ситуаций.

«Мы никогда не верили, что общество может как-то значительно меняться, терять какие-то свои ценности, утрачивать то человеческое, гуманное, что не должно меняться. Что женщина — это женщина, а мужчина — это мужчина. И союз женщины и мужчины — только это и есть семья. Для нас это и сегодня естественно. Но если мы оглянемся на окружающий мир, то мы поймем, что мы (Россия. – Прим. ФАН) даже выглядим некими дикарями, варварами среди нынешней европейской половой толерантности», — приводит слова Бессараб iReactor.

Депутат объяснила, что считает ненормальным, когда маленьким детям навязываются какие-то клише или манеры поведения – что, с ее точки зрения, неизбежно произойдет, если воспитанием ребенка займется однополая пара.

Она заявила, что семья из двух отцов не в состоянии воспитать мальчика настоящим главой семейства, который сможет взять на себя всю ответственность и повести за собой достойную женщину – будущую мать семейства. По ее словам, аналогичной будет ситуация с девочкой, которую вырастят две женщины.

«На мой взгляд, это абсолютно понятно и абсолютно естественно, но что будет через 20–30 лет?» — задалась вопросом Светлана Бессараб.

Депутат указала, что еще пятьдесят лет назад в европейских семьях приветствовалась многодетность, а родители исполняли традиционные роли. Сейчас, по ее словам, Европа изменилась, и бездействие в сфере защиты традиционных ценностей может аналогичным образом изменить Россию. Чтобы этого не произошло, она призвала голосовать в поддержку поправок в конституцию.

Ранее агентство Nation News опубликовало историю восемнадцатилетнего молодого человека по имени Олег, который рассказал о своем опыте жизни в однополой семье в Германии. По его словам, ему было крайне тяжело расти в такой обстановке, более того – однажды его изнасиловал партнер его биологического отца. В итоге, подросток был вынужден вернуться в Россию.

Внести актуальные поправки в конституцию предложил президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию в январе 2020 года. Изменения основного закона коснутся многих сфер, общероссийское голосование по ним состоится 1 июля.