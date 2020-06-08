В эфир вышла последняя программа с Юлией Норкиной

Москва, 8 июня. В эфир вышел выпуск программы Первого канала «Пусть говорят», одним из экспертов в котором стала Юлия Норкина. Журналистка ушла из жизни спустя несколько дней после записи шоу.

Шоу было посвящено скандалам в семье певца Романа Жукова и его бывшей супруги Елены. Программа вышла в эфир вечером в понедельник, запись была сделана за несколько дней до смерти Норкиной. Руководство телеканала приняло решение сохранить выступление журналистки в эфире.

Во время ток-шоу супруга телеведущего Андрея Норкина отметила, что ей еще не доводилось встречать таких странных людей, как члены этой семьи. По ее словам, для нее они все фрики. Журналистка подчеркнула, что лично бы хотела вырастить из сына достойного человека, а не «оболтуса».

По словам Норкиной, ей не понятно, как взрослый умный мужчина может уйти из семьи с шестью детьми ради молодой «зассыхи».

Норкина скоропостижно скончалась в пятницу, 5 июня, на 53-м году жизни. Вместе с мужем Андреем они на протяжении многих лет вели программы на радио «Комсомольская правда».

Похороны Норкиной состоялись в воскресенье на Новодеревенском кладбище в Пушкино. Процессом руководил ее сын Александр, на церемонии присутствовали дочь Юлии и Андрея Норкиных Александра, а также мальчики, усыновленные супругами.



Попрощаться с Норкиной приехали многие ее коллеги с радиостанций и федеральных каналов, а также музыканты и звезды шоу-бизнеса. В последний путь журналистку провожали ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов, журналист ВГТРК Эрнест Мацкявичус с супругой, гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов, ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев, певец Джанго и другие.