Пхеньян, 8 июня. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике в нетипичном для него модном наряде.

По данным британской газеты Daily Mail, Ким Чен Ын не появлялся на публике более трех недель, однако 7 июня северокорейский лидер провел заседание, которое было посвящено вопросу сдерживания ядерной войны.

При этом Ким Чен Ын прибыл на заседание в необычном наряде. Ким Чен Ын надел белую рубашку и белый костюм. Издание отмечает, что лидер КНДР и другие северокорейские чиновники сидели довольно близко друг от друга, несмотря на опасность заражения коронавирусной инфекцией.

Стоит отметить, что в течение последних двух месяцев лидер КНДР практически не появлялся на публике, что стало причиной появления слухов о заражении северокорейского лидера коронавирусом. В конце мая Ким Чен Ын появился на публике и провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает семи миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 402 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.