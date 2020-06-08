Медик рассказала, к чему может привести запрет абортов

Москва, 8 июня. Аборт должен быть в списке услуг ОМС, чтобы женщины не гибли от рук нелегальных гинекологов. Об этом в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» заявила член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

Она выступила против запрета абортов, отметив, что женщина должна самостоятельно решать — рожать или нет. В то же время эксперт подчеркнула важность воспитания.

«Считаю, что дело женщины, которая собирается иметь ребенка. Но самое важное – воспитание девочки, которая знает, что дает жизнь вместе с мужчиной. <…> Подход к рождению ребенка должен быть осмысленным, и если что-то произошло, женщине нужно дать выбор», — сказала Соломатина.

По ее словам, для многих женщин важна психологическая помощь. Вместе с тем, государство уже оказывает значительную поддержку молодым матерям.

«Государство много сделало для первородок. Я знаю, сколько молодых девушек решают прерывать беременность только потому что она учится, нет финансовой поддержки. И тут государство поддерживает. <…> Рада, что Путин предложил оплачивать не только отпуск по беременности, что даже если у нее нет стажа», — отметила медик.

Она также добавила, что в 1960-е годы, когда действовал запрет на аборты, многие женщины погибли от подпольных врачей.