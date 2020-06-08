Специалисты ПФР рассказали, что включается в стаж при расчете пенсии

Москва, 8 июня. Такие нестраховые периоды, как служба в армии или отпуск по уходу за ребенком, учитываются в стаж при определении права на страховую пенсию. Об этом в понедельник сообщили специалисты Пенсионного фонда России (ПФР) по Астраханской области.

Как поясняет пресс-служба Фонда, в последнее время в Интернете стала появляться недостоверная информация об исключении соответствующих периодов из стажа. Вместе с тем, изменений в правилах назначения пенсии не предусмотрено.

«В соответствии с действующим законодательством, такие периоды, как уход за ребенком до полутора лет, служба в армии, уход за ребенком инвалидом и инвалидом с детства 1 группы, пенсионером, достигшим 80-летнего возраста, включаются в страховой стаж, несмотря на то, что гражданин в это время не работал», — говорится в сообщении пресс-службы ПФР.

Более того, за каждый год подобного срока гражданину начисляется определенное количество баллов. Так, по уходу за первым ребенком житель страны получает 1,8 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). При воспитании второго уже 3,6 ИПК, а за третьего и четвертого начисляется 5,4 ИПК. За один год службы в армии по призыву молодой человек получает в добавок к стажу 1,8 ИПК.

При этом отмечается, что данные периоды учитываются при условии, что гражданин до этого работал, вне зависимости от стажа.

Напомним, график выдачи пенсий изменится в июне в ряде российских регионов. 12 июня является праздничным днем, пенсию за это число можно будет получить 10 или 23 июня.